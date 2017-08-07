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Озвучены размеры зарплат украинских чиновников
Представители центральных органов власти, состоящие на госслужбе в Украине, ежемесячно получают не менее 5 300 гривен. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, максимальная зарплата таких сотрудников достигает 15 тысяч, и в эту сумму входят и премии, и надбавки, и различные виды помощи.
Самые высокие зарплаты среди чиновников - у государственных секретарей. Минимальная зарплата у такого госслужащего может составлять 28,589 тысяч гривен, а максимальная – 60,699 тысяч гривен. Источник отмечает, что украинские чиновники могут получать от государства два вида помощи – на решение срочных социально-бытовых проблем и на оздоровление во время ежегодного положенного отпуска.
Надбавки и премии могут выплачиваться за подготовку законодательных актов, за выполнение крайне важной работы, за интенсивность труда и за дополнительную нагрузку на работе. Напомним, что с января этого года минимальная зарплата в Украине была повышена до 3,4 тысяч гривен.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, чиновник
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