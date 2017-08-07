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Украина завязала с ядерным бизнесом с РФ и Казахстаном
Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по приватизации принадлежащих ему 33,3% акций ЧАО Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива (СП УкрТВС, Киев), передает Корреспондент.
Соответствующее объявление опубликовано в газете Ведомости приватизации, передает Интерфакс-Украина.
Стартовая цена пакета акций – 921 тысяч гривен. Аукцион будет проведен 30 августа, заявки на участие в нем принимаются до 22 августа.
УкрТВС было создано в конце 2001 года с целью развития кооперационных связей между предприятиями атомно-промышленных комплексов Украины, Казахстана и РФ. Его акционерами в равных долях являются Фонд госимущества Украины, Казатомпром и ТВЭЛ.
В 2016 году УкрТВС реализовало продукцию стоимостью 102,687 млн гривен, получив убыток на уровне 0,1 млн гривен. Штат предприятия насчитывает всего 7 сотрудников, балансовая стоимость основных фондов – 56 тыс. грн. Дебиторская задолженность УкрТВС составляет 27,12 млн грн., а кредиторская – 124,64 млн грн.
Как сообщалось ранее, Госинспекция ядерного регулирования Украины подписала договор с Комиссией ядерного регулирования США о восстановлении соглашения о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.
Напомним, Украина постепенно отказывается от российского ядерного топлива. В ближайшее время доля американской Westinghouse в Украине будет увеличена до 55%. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время недавней поездки в США.
В России очень переживают из-за использования топлива Westinghouse на украинских АЭС.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Казахстан, топливо
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