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В Украине создадут криминальную разведку – глава Нацполиции
Князев отметил, что криминальная разведка будет "достаточно эффективной" и ее создадут в короткие сроки
В ближайшее время в Украине появится новая криминальная разведка. Об этом глава Национальной полиции Сергей Князев заявил в интервью телеканалу "112-Украина".
"Криминальная полиция – это другая история. Тут мы усовершенствуем подход. Мы уходим от института тотальной агентуры и вербовки. Сейчас необходимо подавить криминал, а для этого нужны новые инструменты влияния. Нет необходимости вербовать 10 тыс. агентов, мы пойдем другим путем, хотя и не без вербовки", – сказал Князев.
Глава Нацполиции отметил, что криминальная разведка будет "достаточно эффективной" и ее создадут в короткие сроки.
"Она уже существует, но необходимо перестроиться от старых форм и методов и перейти к новому инструментарию", – добавил он.
Напомним, ранее Сергей Князев заявил, что в структуре Национальной полиции будет создано абсолютно новое подразделение – тактическая полиция.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, разведка, криминал, Нацполиция
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