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Фонд гарантирования досрочно погасил часть кредита НБУ на 400 миллионов
10 августа Фонд гарантирования вкладов провел досрочное погашение части кредита Национального банка Украины (НБУ) в сумме 400 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"Благодаря поступлениям от реализации активов банков, находящихся в процессе ликвидации, произошло пополнение средств Фонда на уровне, достаточном для обеспечения бесперебойной работы, как минимум, до конца 2017 года", – отмечается в сообщении.
По расчетам Фонда, созданного запаса средств достаточно для погашения части кредита Национального банка Украины, который был привлечен в 2014 году.
"Такое погашение не несет угрозы финансовому состоянию Фонда в ближайшей перспективе, уменьшает расходы на обслуживание долга и является первым признаком стабилизации системы гарантирования", – сказано в сообщении.
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Напомним, что в течение 2014-2016 годов для обеспечения выплат возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вынужден был привлекать кредиты НБУ и Министерства финансов Украины. Стоимость этих заимствований для Фонда составляла от 10% до 12,5% годовых.
По состоянию на 11 августа 2017 года остаток задолженности Фонда по этим кредитам составляет 68,22 млрд грн, в том числе: 8,67 млрд грн – задолженность по кредитам НБУ и 59,56 млрд грн – перед Министерством финансов.
Источник: biz.censor.net.ua
Теги: Донбасс, НБУ, деньги, фонд
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