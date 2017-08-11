Фонд гарантирования досрочно погасил часть кредита НБУ на 400 миллионов

11.08.2017 19:01

10 августа Фонд гарантирования вкладов провел досрочное погашение части кредита Национального банка Украины (НБУ) в сумме 400 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Благодаря поступлениям от реализации активов банков, находящихся в процессе ликвидации, произошло пополнение средств Фонда на уровне, достаточном для обеспечения бесперебойной работы, как минимум, до конца 2017 года", – отмечается в сообщении.

По расчетам Фонда, созданного запаса средств достаточно для погашения части кредита Национального банка Украины, который был привлечен в 2014 году.

"Такое погашение не несет угрозы финансовому состоянию Фонда в ближайшей перспективе, уменьшает расходы на обслуживание долга и является первым признаком стабилизации системы гарантирования", – сказано в сообщении.

Читайте также: Фонд гарантирования планирует заработать 9 миллиардов на неплатежеспособных банках

Напомним, что в течение 2014-2016 годов для обеспечения выплат возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вынужден был привлекать кредиты НБУ и Министерства финансов Украины. Стоимость этих заимствований для Фонда составляла от 10% до 12,5% годовых.

По состоянию на 11 августа 2017 года остаток задолженности Фонда по этим кредитам составляет 68,22 млрд грн, в том числе: 8,67 млрд грн – задолженность по кредитам НБУ и 59,56 млрд грн – перед Министерством финансов.

Источник: biz.censor.net.ua