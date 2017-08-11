МИД Украины осудил планы Северной Кореи по атаке военной базы США

11.08.2017 12:44

Украинский МИД выпустил заявление в связи с обострением ситуации вокруг КНДР Министерство иностранных дел Украины осудило планы Северной Кореи по атаке военной авиабазы США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины. "МИД Украины выражает обеспокоенность по поводу агрессивных заявлений и планов КНДР по запуску баллистических ракет по целям в районе острова Гуам. По мнению украинской стороны, такие действия Пхеньяна углубляют опасность военного конфликта в регионе Восточной Азии и угрожают международному миру и безопасности", - говорится в заявлении.

В связи с этим МИД Украины призывает официальный Пхеньян к выполнению ранее принятых Советом безопасности ООН резолюций. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп посоветовал КНДР "понервничать" после угроз удара по авиабазе на Гуаме. "Пхеньяну следует очень, очень нервничать, если они решат сделать что-либо США", - заявил Трамп.

Источник: rbc.ua