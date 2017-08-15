Геращенко напомнил о корейцах, сидящих за шпионаж на "Южмаше"

15.08.2017 14:51

Советник главы МВД Антон Геращенко напомнил, где сидят корейцы, пойманные за шпионаж на заводе "Южмаш". Так депутат отреагировал на материал "Нью Йорк Таймс", сообщает kp.ua/politics.

Он отметил, что представители КНДР в 2011 году пытались получить доступ к технической документации по ракетным технологиям "Южмаша", но "были изобличены сотрудниками контрразведки" и задержаны.

- Решением Красногвардейского районного Суда Днепропетровска получили по восемь лет лишения свободы по 114 статье Криминального Кодекса за шпионаж. Гражданин Северной Кореи Лю Рю Сонг Чель, до сих пор отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 4. Ли Тхе Киль отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 8. К обеим заключенным был применён "закон Савченко" и поэтому они выйдут на свободу раньше, - написал Геращенко в Facebook.

Он добавил, что конец срока их освобождения – 6 сентября 2018 года.

Согласно реестру судебных решений, один из арестованных представился сотрудником Торгового представительства КНДР в Республике Беларусь. В Украину он приехал летом 2011 года и попросил одного из сотрудников передать информацию о процессах в топливных баках космических летальных аппаратов, эти сведения составляли гостайну.

14 августа The New York Times опубликовала материал, основанный на статье американского эксперта Майкла Эльмана. Он отмечал, что КНДР использовала двигатели российской разработки РД-250 конструкции Валентина Глушко. Их производили на российском "Энергомаше" и украинском "Южмаше", и северокорейцы могли купить их на черном рынке - как украинском, так и российском.

После выхода материал Эльман пояснил в своем Twitter, что Украина является лишь одним из нескольких возможных поставщиков двигателей.