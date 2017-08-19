"Тупые овощи": сеть возмутила подруга российской террористки, убитой на Донбассе

19.08.2017 10:32

Подруга погибшей в боях на востоке Украины продавщицы из российской Краснозёрки не может понять, почему украинские СМИ назвали ее дочь террористкой.

Об этом в своем Facebook рассказал журналист Аркадий Бабченко.

Погибшая оставила мужа и маленькую дочь, чтобы воевать за "ДНР". По словам матери, Анастасия поехала в зону военных действий после того, как погиб её дядя Денис Морозов, воевавший на стороне пророссийских террористов.

"Денис умер 21 сентября, в 2014 году. И сразу после похорон дочь поехала туда. Ничем не объяснила, порыв, видимо, такой был. Собралась и уехала. Ничего никому не сказала. Она и мужу ничего не объяснила. Он, конечно, негативно относился к этому... Нам бы Настю сейчас похоронить — главное, чтобы тело привезли", - сказала она.

Подруга сибирячки говорит, что не может спокойно читать сообщения в сети.

"Сейчас везде читаю в украинских СМИ: "ликвидировали террористку". Я понять этого не могу — почему они все называют так нашу Настю?" - отметила она.

Реакция подруги вызвала острую реакцию журналиста Аркадия Бабченко, которую он выразил в своем Facebook.

"Здесь, главное, последний абзац, конечно. Тупые овощи. Необучаемые. На*ер", - написал Бабченко.

Источник: obozrevatel.com