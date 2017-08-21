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Чем обернется для украинцев «европейский» сюрприз от НБУ
Национальный банк предлагает Раде принять законопроект «О валюте», который отменяет практически все ограничения, действующие более 20 лет
В НБУ полагают, что депутаты рассмотрят его на ближайшей сессии, а начнет он действовать в 2018 году, спустя полгода, предусмотренного на переходный период.
Главные положения будущего закона следующие: Нацбанк разрешает банкирам и физлицам любые действия с валютой, не запрещенные законом. Сейчас же наоборот: запрещено все, на что не получено разрешение регулятора. О проведении любой операции с валютой надо будет просто сообщить в НБУ. Тогда как на сегодняшний день сперва необходимо получить разрешение Нацбанка, допустим, импортерам — на покупку валюты для завоза товаров из-за рубежа.
Также можно будет инвестировать валюту за рубеж, например, покупать ценные бумаги иностранных бизнес-структур без лицензии. Сейчас эта норма уже действует благодаря постановлению Нацбанка, но разрешение регулятора пока нужно.
Нерезиденты (иностранцы) и резиденты (граждане Украины) получат равные права при проведении любых валютных операций. Регулятор лишь оставил за собой право вводить и продлевать любые ограничения на операции с валютой, но после консультаций с Советом финстабильности.
Напомним, Совет финстабильности создан Указом президента в марте 2015 г. В него входит руководство НБУ, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам, Нацфинуслуг, Фонда гарантирования возврата вкладов физлиц. Решения Совета носят рекомендательный характер для Нацбанка.
Как только закон вступит в силу, банки получат право на любые операции с валютой. Возможно, возобновится выдача кредитов в СКВ. Останется только два вида лицензий — обычная банковская лицензия на ведение банковской деятельности и валютная лицензия для небанковских финучреждений (например, пунктов обмена валют, не принадлежащих банкам). Сейчас по-прежнему нужна лицензия для инвестиций за границу.
Также автоматически будет отменена статья закона «О внешнеэкономической деятельности», предусматривающая штрафы за валютные операции без лицензий. Причем лицензия сейчас требуется на каждую отдельную операцию. Это позволит не только банкам, но и физлицам инвестировать за рубежом в акции иностранных бизнес-структур.
Даже если закон будет принят, все равно сохранится запрет на расчеты в инвалюте. Также останутся ограничения на наличные расчеты на сумму свыше 50 тыс. грн. То есть уплатить за крупную покупку (квартира, автомобиль, участок земли) валютным кэшем не получится — только гривней и через банк. А вот интернет-торговля должна стать более прозрачной, так как импортерам не нужен будет черный рынок, куда они вынужденно идут за валютой из-за запретов Нацбанка.
Отметим, финалитики не прогнозируют, что принятие нового закона повлияет на курс гривны, так как документ НБУ лишь объединит два декрета Кабмина 20-летней давности в один закон, предоставив Нацбанку право оперативно реагировать на изменение ситуации на валютном рынке.
Как ранее писала Politeka, в Украине набирает обороты тенденция к укреплению национальной валюты. Так, за прошлую неделю “зеленый” потерял по отношению к гривне 0,4-0,6%. Официальный курс НБУ снизился с 25,84 до 25,7 гривны. Как прогнозирует валютный аналитик Вадим Иосуб, в конце этой недели курс доллара может опуститься до 25,5 гривны.
Источник: https://politeka.net с сылкой на «Сегодня».
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, сюрприз
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