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Голова Пентагону назвав найефективнішою реформу війська України в час бойових дій
Міністр оборони США Джеймз Маттіс заявив, що під час ведення бойових дій надзвичайно важко проводити реформи, але, додав він, саме ця реформа в Україні може бути найефективнішою.
Як сказав він під час зустрічі в Києві з міністром оборони України Степаном Полтораком, причина в тому, що всі рішення перевіряються з урахуванням бойових дій, у яких беруть участь військові.
«Розбудова сильної України – шляхетна справа, і на цьому шляху ми будемо вас підтримувати», – наголосив голова оборонного відомства США.
Український міністр, зі свого боку, висловив задоволення ефективністю навчань, які проводять американські військові в Україні, повідомила прес-служба Міноборони України.
Після зустрічі Полторак також написав у фейсбуці: «Ми задоволені рівнем нашої співпраці зі США. У нас спільне бажання досягати подальших успіхів у двосторонніх відносинах».
Раніше в четвер Джеймза Маттіса, який перебуває в Києві і вранці взяв участь в урочистостях із нагоди Дня Незалежності, також прийняв президент України Петро Порошенко. На цій зустрічі голова держави заявив про плани на розширення оборонних спроможностей України та співпраці зі Сполученими Штатами Америки.
Що ж до намірів надання Сполученими Штатами Україні летальної зброї, Порошенко зазначив, що це – одне із обговорених питань співпраці для розширення обороноздатності України, але до ухвалення рішення воно потребує «тиші». «Я б не хотів зараз коментувати ці питання, але можу сказати, що обговоренням і нашою дискусією я як президент України задоволений. Ми бачимо абсолютно чітку позицію нашого стратегічного партнера – Сполучених Штатів Америки, і прогрес на цьому напрямку мене як президента задовольняє», – сказав він.
Маттіс, у свою чергу, заявив, що активно вивчає можливість перегляду питання про надання США летального озброєння Україні. За його словами, після повернення до США він повідомить свою позицію з цього питання президентові Дональду Трампу і державному секретареві Рексові Тіллерсону.
Також він додав: «Оборонне озброєння не є провокативним засобом, якщо ви не агресор». «І зрозуміло, що Україна не є агресором. Вона захищає власну територію», – наголосив голова Пентагону.
Водночас він висловився за збереження конфіденційності щодо переговорів із президентом Порошенком у цьому питанні.
Маттіс наголосив, що США віддані процесові розбудови українських Збройних сил і дипломатичним зусиллям для вирішення конфлікту на сході України.
«Не сумнівайтеся, США підтримують Україну», – сказав міністр оборони США.
Источник: radiosvoboda.org
Теги: США, Донбасс, реформа, Пентагон
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