Как конфискованные «миллиарды Януковича» раздали друзьям Порошенко

25.08.2017 12:12

8 апреля 2017 генпрокурор отчитался о конфискации «1,5 млрд. долларов Януковича» в государственный бюджет.

«Уверен, что эти средства, украденные мафией Януковича, должны быть использованы так, чтобы это почувствовала Армия и народ Украины», — пестрели цитатами планы Юрия Луценко на конфискованное.

Президент вторил подчиненному: «Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и Украинского государства по восстановлению справедливости и инвестированию этих средств в украинскую армию, укрепление обороноспособности государства и восстановление социальной справедливости, путем направления этих средств на защиту наименее защищенных слоев населения».

На практике же «средства Януковича» пошли на бюджетные дотации наиболее защищенным слоям населения — богатым друзьям Порошенко — аграрным баронам. И как всегда, украинская власть провела эту сделку очень технично и без лишнего медийного шума.

... конфискованные деньги передали в спецфонд

В Украине есть специальный целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства. Основной источник его наполнения — конфискованные у коррупционеров средства или деньги, полученные в результате продажи конфискованного имущества.

В 2015 и 2016 поступления в спецфонд от конфискованного имущества были крайне скудными — 100 тыс. гривен в 2015 и 165 тыс. гривен в 2016, хотя запланированы были кардинально другие цифры: 1,5 млрд. в 2015 и 7,7 млрд. — в 2016.

И вот, наконец, в апреле 2017 года в спецфонд поступили 29,668 млрд. гривен от конфискации «активов Януковича».

Это немного меньше анонсированных генпрокурором Луценко 1,5 млрд. долларов, потому что на счета Госказначейства поступила не вся сумма: 200 млн из конфискованных долларов еще находятся в состоянии невыплаченных облигаций.

Наконец для власти пришло время тратить конфискованное.

... средства спецфонда перераспределили: аграриям вместо военных

В апреле этого года Кабмин утвердил отдельное постановление, которое определило порядок использования средств спецфонда и конфискованного коррупционного имущества.

На армию и повышение обороноспособности, согласно постановлению, должно было пойти только 25,86% от конфискованных «денег Януковича». Остальные средства должны были направить на «региональное развитие» (51,81%) и «финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей» (22,2%).

Получилось так, что все вместе взятые силовые структуры, призванные «повышать обороноспособность государства», получили денег из спецфонда немного больше аграриев: Нацгвардия — 6% от поступлений, Минобороны — 5,5%, Государственное космическое агентство — 4%, МВД — 4,3%, Минэкономразвития для наращивания оборонно-промышленного комплекса — 3.45%, Госспецсвязь — 1,7%, CБУ и ГСЧС — по 0,86% соответственно, что суммарно составляет 25,86% против 22,2%, предусмотренных для Минагрополитики.

Возможно, правительство решило использовать эти 22,2% конфискованных средств для того, чтобы поддержать малых фермеров и чтобы обычный сельский житель, наконец, почувствовал пользу от возвращенных «денег Януковича»?

Где там! Первые, кому «помогли» конфискованные у Януковича деньги — аграрные империи Юрия Косюка и Олега Бахматюка.

... из всех аграриев деньги в виде дотаций получили только богатые

Существует еще одно распоряжение правительства, которое определяет, что большинство средств по программе Минагрополитики о финансовой поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей выделяется на прямые бюджетные дотации.

Отдельное постановление определяет формулу распределения таких дотаций. Она зависит от суммы уплаченного аграриями НДС. Порядок выдачи дотаций устанавливает особые преференции птицепроизводителям. Маленьком фермеру получить такую дотацию практически невозможно.

Большинство дотаций на сельское хозяйство по программе Минагрополитики в январе-июне 2017 получили два больших агрохолдинга Украины: Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка (809 млн) и Укрлендфарминг Олега Бахматюка (142 млн грн). 42% и 14% соответственно.

Косюку, который в 2015 году был заместителем главы Администрации Порошенко, действительно, «нужна» прямая государственная бюджетная поддержка. Содержать роскошный «Версаль» под Киевом, яхту и самолет — затратное дело.



Второй «дотационный счастливчик» — Олег Бахматюк — задолжал налогоплательщикам (государству) и вкладчикам двух своих банков-банкротов «Финансовая Инициатива» и «VAB» миллиарды гривен. Сейчас его долги возвращает государство, а вкладчики потеряли возможность вернуть свои средства.

Нацбанк пытался заставить Бахматюка заплатить долги через суд, но не удалось. Фонд гарантирования вкладов также без особого энтузиазма относится к идее судиться с бизнесменом: предусмотренный законодательством гражданский иск к аграрию фонд так и не подал. Хотя с июля 2015 Фонд гарантирования имеет право подавать такие иски к бенефициарам банков-банкротов, которые должны отвечать за нанесенные убытки всем своим имуществом и активами.

Но это не все. В виде дотаций Бахматюк получает от Минагрополитики системную помощь на содержание бизнеса.

... остальные «деньги Януковича» растворятся на избирательных округах депутатов

Очень трудно проследить, кто же в итоге почувствует «социальную справедливость» и «покращення» от денег, направленных на финансирование другой сферы — «региональное развитие».

Обычно, средства по подобным программам тратят на ремонт дорог или строительство социальных объектов, на которых нагревают кармане местные князьки и коррупционеры. Не будут лишними эти средства и для «засевания» избирательных округов накануне президентских выборов.

И напоследок:

Сама конфискация арестованных еще в 2014 году «миллиардов Януковича» состоялась по крайне сомнительной процедуре.

Решение суда о конфискации этих активов отсутствует в публичном доступе и засекречено за семью замками в нарушение законов Украины и международным стандартам.

До сих пор неизвестно, кто, у кого и как украл эти 1,5 миллиарда долларов. Что именно удалось найти и доказать Генпрокуратуре — государственная тайна.

Такой уровень секретности дает железобетонные аргументы обжаловать конфискацию в Европейском суде по правам человека.

Существует очень серьезная перспектива, что рано или поздно государству Украина придется возвращать эти десятки миллиардов гривен Януковичу назад.

Но возвращать их будут не Косюк с Бахматюком. Практика показывает, что им долги возвращать не нужно. За их роскошную жизнь в очередной раз рассчитаются налогоплательщики Украины.

Наверное, такой порядок вещей и есть «восстановлением социальной справедливости» в понимании главнокомандующего и президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.

Источник: capital.ua







