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Украинцев осенью ждут еще одни "длинные" выходные

28.08.2017 09:17
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Украинцев осенью ждут еще одни "длинные" выходные

Еще один праздник позволит сделать уикенд дольше.

Только завершились длинные выходные в честь Дня Независимости, а украинцев уже предупреждают, что следующий длинный уикенд будет уже в октябре.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на РБК-Украина.

Три дня страна будет отдыхать с 14 по 16 октября, ведь День защитников Украины выпадает на пятницу. В 2017 году украинцы отметят 11 выходных на праздничные дни.

Если на День Независимости украинцам пришлось отработать пятницу и после этого отдыхать четыре дня подряд, то 14 октября начнутся следующие "длинные" выходные – три дня (с пятницы по воскресенье), никаких отработок в этом случае не потребуется.



Теги: Донбасс, праздник, выходной, осень
 
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