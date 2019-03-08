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Вятрович рассказал об отмене праздника 8 марта

08.03.2019 16:52
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Вятрович рассказал об отмене праздника 8 марта

В Украине 8 марта полностью потеряло всякий смысл в виде борьбы за права женщин, и выходной по этому поводу следует отменить.

Об этом сообщил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает "Диалог.UA".

Ранее Вятрович сообщил о том, что декоммунизация в Украине почти завершена. По словам Вятровича, в СССР и теперь в постсоветских странах не воспринимают 8 марта как день за борьбу прав женщин. Он уверяет, что теперь этот день превратили в Международный женский день с цветами, конфетами и поздравлениями. Также Вятрович выступает против выходного в этот день, так как 8 марта теряет всякий смысл в контексте дня борьбы за права женщин. По его словам, этот праздник превратился в обычный, когда просто приветствуют женскую часть общества. Он рассказал, что в Верховной Раде уже находится законопроект, согласно которому данный праздник лишится статуса выходного дня и ему вернется первоначальное правозащитное значение.



Теги: Украина, Донбасс, законопроект, праздник, 8 марта, выходной, отмена, Верховная Рада, Вятрович
 
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