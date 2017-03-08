Что думают о 8 Марта жены главных противников праздника

08.03.2017 09:40

Главный украинизатор и декоммунизатор в Украине, он же директор Института национальной памяти Владимир Вятрович 8 Марта не просто не считает праздником — он еще инициировал законопроект, которым этот праздник отменяется. Правда, после вала критики пошел на попятную и сейчас разрабатывает компромиссный вариант проекта по праздникам.

Но даже если бы Вятровичу удался его кульбит с отменой Женского дня, его супруга Ярина Ясиневич мужа бы поддержала. Как можно судить по ее профилю в «Фейсбуке», Ярина — настоящая идеологическая «половинка» своего мужа. Она считает, что вместо 8 Марта лучше праздновать День семьи.

Вятрович с Ясиневич оба из Львова, учились в нацуниверситете имени Франко, там же, очевидно, познакомились, и поженились 16 лет назад. В мае прошлого года у них родился первенец. В том же ЛНУ Ярина нашла и своего будущего работодателя: в 2007–2010 годах, когда ректор вуза Иван Вакарчук (отец лидера «Океана Эльзы») был министром образования, Ясиневич работала в МОН руководителем аппарата. Сейчас она руководитель программ Центра исследований освободительного движения, но, как признается сама, работает сейчас «из дома», так как сидит с ребенком.

Александра Яворивская и Владимир Яворивский

Против 8 Марта высказывается и нардеп от БЮТ Владимир Яворивский. «8 Марта я считаю фальшивой датой. Думаю, что вместо 8 Марта можно, например, в мае сделать День матери или украинской женщины», — говорит Яворивский и подчеркивает: ни он, ни его семья не празднуют 8 Марта.

Разделяет ли позицию мужа супруга Яворивского, актриса разговорного жанра Национальной филармонии Галина Данилова, узнать не удалось. Однако вряд ли она возвращает поклонникам цветы, которые ей дарят в этот день. Несмотря на почтенный возраст (70 лет), Данилова до сих пор принимает участие в концертах. О ее жизни вне сцены информации почти нет. А Яворивский предпочитает в «Фейсбуке» фотографироваться не с женой, а с политактивистками.

А вот дочь нардепа Александра, как видно из ее страницы в соцсети, относится к Женскому дню вполне неплохо. Так, 8 Марта 2013 года, когда одна из ее подруг отправила ей фото цветов с пожеланием «весны, согласия и любви», Александра Яворивская ответила: «Спасибо! И вам весны в любое время!».

Оксана Корчинская и Дмитрий Корчинский

Не любит Международный женский день лидер «Братства» Дмитрий Корчинский: «Я не праздную советские праздники. И как бы украинцы ни относились к 8 Марта, все равно это будет ненормально. Во-первых, это большая мука искать какие-то подарки женщинам. Это ужасно! Во-вторых, у женщин лучше выходит выбирать подарки, и лучше бы, чтобы женщины дарили подарки», — заявлял Корчинский.

Его жена Оксана Корчинская сейчас народный депутат от Радикальной партии и волонтер. В Раде занимает пост первого замглавы комитета по вопросам здравоохранения (при этом у нее всего лишь среднее образование). Раньше она работала на телеканале ЮТАР и была вице-президентом ТРК «Золотые ворота».

По поводу 8 Марта она никогда публично не высказывалась, но в целом известна своими антисоветскими настроениями. А также тем, что всецело поддерживает мужа: «Идеальные отношения — это когда к мужу относишься, как к Богу. И счастлива только от того, что он позволяет себя любить. Если он хоть иногда посмотрит на тебя или скажет: «Да, что-то в Вас есть», — уже летаешь от счастья. Когда муж упомянул меня в двух строчках своей книги (при том, что я его соратник многие годы), подумала: «Все. Уже и умирать не жалко». Так что разногласий по поводу 8 Марта в семье, скорее всего, нет.

Александр Бригинец и Анжелика Рудницкая

Один из активных сторонников переформатирования праздничного календаря нардеп Александр Бригинец считает день 8 Марта «пережитком совка» и предлагает сделать этот праздник «серым» днем. «Я думаю, в нашем календаре нужно зарезервировать несколько «серых» дней, которые для одних есть праздником, а для других — нет. И это сделает общество более толерантным — не будут ущемляться интересы небольших групп», — говорил «Вестям» Бригинец.

Супруга Бригинца, певица и волонтер Анжелика Рудницкая, поддерживает мужа. «Не понимаю праздничной истерии по поводу этого дня. Жалею, что страна, которая находится в кризисе, позволяет гулять себе четыре дня без какого-либо повода», — написала Рудницкая в соцсети 9 марта 2016 года.

Впрочем, особой идиосинкразии по поводу Международного женского дня Анжелика не испытывает и поздравления принимать любит. В 2015 году 8 марта она спросила у друзей: «Чай с шоколадкой считаются праздничным ужином?» А в 2013 году 8 марта она искренне благодарила: «Столько неожиданных поздравлений! Приятно! Не праздную, но радуюсь, что есть возможность день провести дома и услышать много знакомых и приятных голосов».

Источник from-ua.com