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8 марта в Украине отменяют, готовится замена: «Будет ярче и интересней»
В Украине снова вспыхнули дискуссии вокруг отмены «Международного женского дня» 8 марта
Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович на днях заявил, что вбудущем это праздник должен изменить свой формат.
После его слов, в соцсетях с новой силой вспыхнули обсуждения наболевшего вопроса.
Отметим, многие согласны с декоммунизацией известного праздника.
«В Украине уже несколько лет пытаются отменить «совок», но население после 100 лет зомбирования всячески этому противится и пытается тормозить процесс очищения от советских мифов», — пишут в сети.
Более того, некоторые пользователи считают такой день оскорблением для женщин.
«Какая разница, Господи, угомонитесь, водку можно пить хоть каждый день, в чем проблемы??? Этот праздник унижение для женщины, которую замечают РАЗ в году!!!!», «Не хочу и не буду праздновать день рождения ни Клары Цеткин, ни Розы Люксембург», «Когда я была за границей и рассказывала о праздновании 8 марта в нашей краиини-мои зарубежные друзья были очень удивлены что вообще есть такой праздник. И хотя мы считаем этот праздник международным, то больше никакая страна его не празднует!», — высказываются пользователи соцсетей.
В то же время другие настаивают на том, что праздник должен остаться.
«Ну назовите день Украинской женщины, если 8 марта считаете совком, но число и выходной не стоит менять, привыкли все уже», «Чем Можно заменить этот праздник? Ничем. Можно заменить женщину — нет! Как бы наши » изобретатели » из ВР не изощрались все переименовать, он будет с нами. Слышите, господин Вятрович!», — говорится в комментариях.
Также некоторые пользователи соцсетей настроены категорически против любых новых праздников.
«Я вот, например ни одного новоизобретённого праздника не то, что не праздную, а даже не знаю и более того…знать не хочу! А утверждение — нужно так, как во всём мире, не очень веский аргумент, очень напоминающий, а что люди скажут))) Давайте лучше уровень жизни сделаем, как в Европе, экономику, медицину, а потом уж о праздниках поговорим!», — пишут в интернете.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, праздник, 8 марта, отмена
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