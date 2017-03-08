Волонтер опубликовал снимок патриотического поздравления из АТО с 8 Марта

08.03.2017 12:40

Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook опубликовал патриотический снимок от воинов АТО, который является подарком для украинок. На флаге Украины военнослужащие из района проведения АТО выложили оригинальное поздравление украинкам с Женским днем, использовав различные снаряды. Об этом передает "Диалог.UA".

В результате у бойцов получилась самая настоящая патриотическая поздравительная открытка, без использования фотошопа и прочих графических редакторов. Юрий Мысягин отметил, что на фронте бойцы не думают о том, отменили этот праздник или нет, а просто по-своему поздравляют женщин с этим днем и думают о них. Отметим, что в Украине не первый год ведутся споры относительно отмены Международного женского дня, который некоторые считают пережитком советского прошлого.