Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Волонтер опубликовал снимок патриотического поздравления из АТО с 8 Марта

08.03.2017 12:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волонтер опубликовал снимок патриотического поздравления из АТО с 8 Марта

Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook опубликовал патриотический снимок от воинов АТО, который является подарком для украинок. На флаге Украины военнослужащие из района проведения АТО выложили оригинальное поздравление украинкам с Женским днем, использовав различные снаряды. Об этом передает "Диалог.UA".

В результате у бойцов получилась самая настоящая патриотическая поздравительная открытка, без использования фотошопа и прочих графических редакторов. Юрий Мысягин отметил, что на фронте бойцы не думают о том, отменили этот праздник или нет, а просто по-своему поздравляют женщин с этим днем и думают о них. Отметим, что в Украине не первый год ведутся споры относительно отмены Международного женского дня, который некоторые считают пережитком советского прошлого.



Теги: Украина, Донбасс, праздник, 8 марта, патроны, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх