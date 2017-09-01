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Нардеп рассказал, какие реформы будут «протаскивать» осенью
Парламентарии планируют «протащить» сразу несколько реформ, которые могут привести к полной деградации украинского общества
Об этом заявил основатель политической партии «ОСНОВА» Сергей Тарута.
«…сейчас планируют так называемую реформу образования , так называемую реформу медицины протаскивать, я уже не говорю о том, что снова запустили историю с законом про «деоккупацию» Донбасса. Меня сейчас лично это волнует, поскольку это очень системные разрушения страны, которые могут привести к полной деградации нашего общества…», — отметил нардеп.
Тарута уверен, что принятие этих реформ создаст «системные пробелы» в образовании украицнев.
«Это действительно создает системные проблемы. У нас качество образования снизилось, за последние 4-5 лет, на 40%. Поэтому мы из одной из самых передовых, наукоёмких стран оказались в числе самых последних в Европе. А мы хотим с 22х предметов оставить 10, и в один предмет объединить: химию, физику, биологию, географию, астрономию, экологию», — подчеркнул парламентарий.
По мнению политика, выбранная модель обучения сделает из украинцев «лентяев».
«Если мы хотим действительно сделать прорыв, то нужно очень сильно трудиться. Если дети не будут этого делать, они вырастут лентяями. Кем они будут, если не будут знать прикладные науки, которые всегда отличали Украину и бывшего Советского союза? И это огромная проблема, потому что мы будем тогда готовить водителей, официантов и всех, кто будет обслуживать другие страны, которые будут поставлять сюда товары», — сказал нардеп.
Напомним, одним из учебных нововведений этого года является появление «интегральных уроков», которые предусматривают объединение нескольких учебных предметов по разным принципам: например, украинский язык и литература. Помимо этого, предметы будут объединять по «цикловому» принципу: естественно-математический и т.д.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, осень, Верховная Рада, реформы
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