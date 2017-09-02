ЦІКАВІ НОВОВВЕДЕННЯ: ЯК ШКОЛИ РОЗРАХОВУВАТИМУТЬ КАНІКУЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ

02.09.2017 12:11

Освітня реформа передбачає низку важливих нововведень, зокрема надання школі більшої автономії можливістю самостійно формувати освітні програми, навчальні плани і вибирати методики. Про це повідомляє "Газета.UA".

Як зазначається, зміни торкнуться також і системи оцінювання – так у школах вчителі говоритимуть оцінки лише дитині та її батькам, вчителі по-новому оцінюватимуть дітей у початковій школи, дітей привчатимуть спочатку писати олівцями, а в зошитах первачків заборонять робити позначки червоною фарбою.

Крім того, вилучені вимоги та критерії щодо підписання зошитів.

Передбачені зміни й у структурі навчального року. Для відпочинку дітей школи можуть виокремити 30 чи навіть більше календарних днів. А от дні, коли навчання переривали через об'єктивні причини - карантин, температурний режим тощо, не враховуватимуть до тривалості канікул.

Вже 2018 року навчальний рік має закінчитися до 1 липня.

Зазначимо, що цього року двері для дітей відкривають більше 16,5 тисяч шкіл, з яких 435 – у Києві. А до першого класу підуть 408 тисяч дітей.