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Дело 2 мая. Пять обвиняемых начали сухую голодовку
Пятеро обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе объявили сухую голодовку, требуя начать дебаты и завершить судебный процесс. Об этом сообщает Центр правового мониторинга.
Согласно сообщению, голодовку объявили обвиняемые граждане России Максим Сакауов и Евгений Мефедов, а также трое украинцев – Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский.
"1 сентября заседание Ильичевского городского суда по делу 2 мая не состоялось из-за неявки стороны обвинения. Заболела второй прокурор – Оксана Моско, о чем суд уведомили письмом из областной прокуратуры", – отмечается в сообщении.
Также в письме прокуратура указала, что другие прокуроры не могут прийти на заседание и поддержать обвинение. При этом, по данным адвокатов, группа, осуществлявшая процессуальное руководство досудебным расследованием, состоит из 150 прокуроров, "но никто не в состоянии выполнить свой процессуальный долг".
"Судебная коллегия приняла решение уведомить президента Украины, уполномоченного по правам человека ВР, генпрокурора, прокурора Одесской области о том, что обвинение не выполняет свои обязанности", – добавили в Центре.
Источник: korrespondent.net
Теги: Донбасс, Одесса, голодовка, дело
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