В Нацбанке рассказали о своих планах на 1 и 2 копейки

03.09.2017 16:50

Сейчас номинальный ряд денежных знаков Украины насчитывает 16 номиналов.

Несмотря на обесценивание гривны почти в 15 раз с момента введения национальной денежной единицы, 2 сентября 1996 года, Национальный банк Украины пока не планирует изымать из обращения 1 и 2 копейки, а вопрос введения в оборот 1000-гривневой купюры не комментирует.

Это следует из ответа НБУ на запрос Укринформа о планах регулятора по обращению имеющихся номиналов банкнот и монет.

«Оптимизация номинального ряда банкнот зависит от многих факторов, таких как размер денежных доходов населения, уровень потребительских цен, степень использования в обращении имеющихся номиналов банкнот и монет, уровень развития безналичных расчетов. Пока вышеуказанные решения не приняты», – отметили в банке.

В то же время в НБУ заверили, что работа над вопросами оптимизации номинального ряда банкнот осуществляется постоянно. Регулятор внимательно изучает международный опыт в этой сфере, потребности общества и экономики по достаточности тех или иных денежных знаков.

Сейчас номинальный ряд денежных знаков Украины насчитывает 16 номиналов, из них девять номиналов банкнот и семь номиналов монет.

Отметим, вопрос вывода из обращения 1 и 2 копеек в связи с потерей меры стоимости поднимался минимум дважды. В 2011 году НБУ признавал, что 1 и 2 копейки «уже не являются мерой стоимости».

Национальный банк Украины также заявлял, что инициирует изъятие из обращения монет номиналом 1 и 2 копейки, однако этот вопрос должен быть согласован с Кабинетом министров Украины. Кроме того, в начале 2015 года в НБУ прогнозировали рассмотрение в ближайшей перспективе вопрос о целесообразности использования 1-2-копеечных монет. Основной причиной отказа от монет наименьшим номиналом называлось то, на их изготовление тратят значительно больше, чем номинал самых монет.

Кроме того, эти монеты перестали быть мерой стоимости и с 2010 года фактически не возвращаются в банковскую систему. В НБУ отмечали, что технически изъять эти монеты из обращения легко, но такое решение является комплексным и для этого нужно провести соответствующие расчеты с правительством, а парламент должен утвердить это решение.

Источник: hyser.com.ua