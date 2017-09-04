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Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде

04.09.2017 15:31
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Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде

Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина, призывает парламентариев и руководство Украины собраться на экстренное заседание в Верховной Раде, чтобы «обсудить катастрофическую ситуацию, которая сейчас складывается в Украине, с целью недопущения самоуничтожения нации». 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом политик заявила во время заседания Согласительного совета лидеров комитетов и парламентских фракций. По словам Тимошенко, власти Украины, говоря о 144 реформах, не учитывают их качество и результативность. «Критерием эффективности реформ является не их количество и не громкие объявления о них, а счастье и улучшение жизни каждого человека, богатство каждой семьи», - отметила Тимошенко и напомнила всем, что недавно в ООН говорили о том, что Украина вошла в десятку стран наряду с Венесуэлой, Центральноафриканской Республикой и Ботсваной, где самый низкий уровень жизни. 

Тимошенко подчеркнула, что за всю историю независимой Украины такого никогда не было, и украинцев уже загнали в тупик. Она добавила, что речь идет об официальных данных, представленных в ООН, и здесь нет никакого подвоха. 



Теги: Донбасс, Верховная Рада, Тимошенко
 
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