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"Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму

16.09.2017 21:07
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"Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму

В сети высмеяли публику "кинофестиваля" в Ялте.

Так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов "Гоблин" на открытии кинофестиваля в Ялте выразил уверенность, что в будущем фестиваль "заткнет Канны за пояс".

Данное громкое утверждение, судя по всему, вызвало иронию у известного пользователя Twitter RoksolanaToday&Крым, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Ялта. Фестиваль вот... Международный кинофестиваль... Канны рыдают в истерике...", - написала она, сопроводив пост снимками далеко неискушенной публики на мероприятии.

Оценили юмор и подписчики паблика.

"Красотища! Кто понимает, конечно", - прокомментировала IrishaCyprus‏.

Съязвил в адрес амбиций мероприятия пользователь Drop Dead Fred

"Главный приз - поговноченный камень с неба якутского скульптора", - написал он.

Источник: hronika.info



Теги: Донбасс, Крым, кинофестиваль, Канны
 
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