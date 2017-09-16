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"Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
В сети высмеяли публику "кинофестиваля" в Ялте.
Так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов "Гоблин" на открытии кинофестиваля в Ялте выразил уверенность, что в будущем фестиваль "заткнет Канны за пояс".
Данное громкое утверждение, судя по всему, вызвало иронию у известного пользователя Twitter RoksolanaToday&Крым, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Ялта. Фестиваль вот... Международный кинофестиваль... Канны рыдают в истерике...", - написала она, сопроводив пост снимками далеко неискушенной публики на мероприятии.
Оценили юмор и подписчики паблика.
"Красотища! Кто понимает, конечно", - прокомментировала IrishaCyprus.
Съязвил в адрес амбиций мероприятия пользователь Drop Dead Fred
"Главный приз - поговноченный камень с неба якутского скульптора", - написал он.
Источник: hronika.info
Теги: Донбасс, Крым, кинофестиваль, Канны
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