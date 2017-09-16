Переселенка з Донецька створила в Луцьку жіночий клуб

16.09.2017 15:51

Художниця з економічною освітою Ірина Голощапова з Донецька, заснувала в Луцьку клуб для переселенок та місцевих жінок.

У Луцьку з 2015 року проходять зустрічі аматорського жіночого клубу “Дари Макош”, де навчають малювати, займаються танцями, декупажем та іншими видами творчості.

Проведення занять у клубі – волонтерська робота. Об’єднання діє на базі клубу “Патріот Батьківщини” у Палаці культури Луцька. Охочих збирають через групу соціальної мережі Facebook та по рекомендаціях постійних відвідувачів.

Ірина вчить малювати, робити прикраси, організовує загальну роботу. Заняття у клубі проходять два рази на тиждень. Зараз близько 30 жінок відвідують заходи, половина з них – переселенки.

“Приходять багато одиноких жінок, для яких клуб важлива частина життя. Спільно відзначаємо свята. На 8 березня запросили візажиста та влаштували фотосесію, – розповідає Ірина, – У клубі жінки можуть навчитись щось робити для додаткового прибутку. Приємно бачити, як у жінки хваляться своїми картинами”.

Сама Ірина малює картини та виготовляє прикраси з натурального каміння. Вироби продає через соціальні мережі, одну з платформ по хенд мейду та на місцевих безкоштовних ярмарках. Картина маслом розміром 30 на 40 коштує близько 400 грн.

“На ярмарках люди можуть дати замовлень на декілька місяців уперед. Одна місцева жінка попросила втілити свою мрію – намалювати чотири пейзажі з порами року однакового формату. Потім ще замовляла картини на подарунки друзям. Крім грошей за роботу, привозила картоплю з городу та цікавилась як ми облаштувались”, – ділиться Ірина.

У 2014 році Ірина Голощапова з чоловіком та дочкою виїхали спочатку до Івано-Франківська і півроку жили там. Потім уся рідня з’їхалась до Луцька. Син та мати Ірини залишились у Донецьку та уже три роки не бачились. У Донецьку викладала економіку та маркетинг і додатково робила прикраси з натурального каміння на продаж.

“У Луцьку до мене відносяться як до творчої особистості, а не як до переселенки. Є люди, які допомагають речами, матеріалами для творчості, привозять овочі та фрукти з городу, – ділиться Ірина, – Важко було знайти недорогу квартиру. За кімнату в 15 квадратів у гуртожитку просять 4 000 грн плюс комунальні витрати”.

Зараз Ірина шукає можливість придбати швейні машинки для жіночого клубу. Планує проводити курси по шиттю, печворку та шити сумки з тканини.

Источник: pravda.lutsk.ua