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Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи

18.09.2017 20:34
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Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи

На власній сторінці у соцмережі Facebook народний депутат України Мустафа Найєм повідомив, що післязавтра, 20 вересня, на столичному Майдані Незалежності розпочнеться мобілізація на Всеукраїнську акцію підтримки політреформи. Про це інформує replyua.net

«Найближчої середи о 14:15 на Майдані у Києві (поруч з Монументом Незалежності) заплановано оголошення про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію на підтримку великої політичної реформи, якою передбачено зміну правил проведення виборів,, обмеження недоторканості депутатів, а також створення антикорупційного суду», - написав парламентар. Окрім цього, Найєм зазначив, що акція буде відбуватися 17 жовтня у всіх обласних центрах країни та в Києві. 

На переконання Мустафи Найєма, завдяки обмеженню недоторканості депутатів можна буде їх притягувати до кримінальної відповідальності, однак буде збережено індемнітет. «Після зміни виборчих правил можна буде скасувати змішану виборчу систему і почати запровадження пропорційної з відкритими регіональними списками. Необхідність створення антикорупційного суду підтверджується десятками корупційних справ щодо політиків високого рівня. 



Теги: политика, Украина, Донбасс, мобилизация
 
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