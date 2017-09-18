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Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам

18.09.2017 20:00
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Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам

Президент США заявил, что все миротворческие миссии придерживаться тех целей, для которых они были созданы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время заседания Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что миротворческие миссии ООН должны придерживаться тех целей, для которых они были созданы.

"... все миротворческие миссии (должны – ред.) придерживаться тех целей, для которых они были созданы. Поэтому наша работа – показать людям, что мы сделаем все, чтобы реформироваться и действовать", – подчеркнул президент США.

"Если мы будем фокусироваться на результатах, а не на процессе, для того, чтобы помнить о людях, которых мы представляем, мы должны быть уверены в том, что ни один член ООН не сидит здесь напрасно", – добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Украина отказались работать с внесенным в Совбез ООН проектом о введении миротворцев на Донбасс, который инициировал президент России Владимир Путин.

Как ожидается, в ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко представит свой проект по размещению контингента миротворцев.

 

Источник: http://donbass.ua 



Теги: Донбасс, ООН, Дональд Трамп, миротворцы
 
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