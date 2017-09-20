Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"

20.09.2017 21:32

Противник пытается дезинформировать украинских военных. Командование формирований т.н. "ЛНР" поставило задачу командирам частей и подразделений "организовать ряд мероприятий по оперативной дезинформации противника". Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", передает segodnya.ua.

"Эти мероприятия обусловлены тем, что ряд подразделений оккупантов выведены из первой линии на доукомплектование, пополнение и проведения мероприятий по боевой подготовке (касается ряда батальонов "2-й омсбр", "4-й омсбр") и направлены на имитацию присутствия в первой линии большего количества войск", – пояснили эксперты.

В ИС не исключают, что отмечаемые на протяжении последней недели переброски легкой бронетехники и автотранспорта в северо-восточном углу "Стахановского плацдарма" в районе "Бахмутки" и объясняются проведением данных мероприятий.