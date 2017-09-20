- ВСУ вооружили современными разведывательно-дозорными машинами21:59
- Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"21:32
- “Вас ненавидят в Украине и ОРДЛО! Вы принесли войну, но Украина выстоит и будет сильной, но без вас”, - Береза в прямом эфире “уничтожил” поддержавшего агрессора Мураева и Ко. ВИДЕО21:05
- Проект закона о реинтеграции Донбасса дает Порошенко право вводить военное положение в отдельных регионах20:41
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- В Украине начнут пересаживать почки от трупных доноров — Супрун19:22
- Современное рабство: Украина заняла высокую позицию в антирейтинге19:01
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал15:29
- Украинцы стали чаще ездить в Россию: названы причины15:10
- В Сети появились видеокадры массовых столкновений между митингующими и силовиками возле Одесского горсовета - обнародованы первые сведения о пострадавших14:12
Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"
Противник пытается дезинформировать украинских военных. Командование формирований т.н. "ЛНР" поставило задачу командирам частей и подразделений "организовать ряд мероприятий по оперативной дезинформации противника". Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", передает segodnya.ua.
"Эти мероприятия обусловлены тем, что ряд подразделений оккупантов выведены из первой линии на доукомплектование, пополнение и проведения мероприятий по боевой подготовке (касается ряда батальонов "2-й омсбр", "4-й омсбр") и направлены на имитацию присутствия в первой линии большего количества войск", – пояснили эксперты.
В ИС не исключают, что отмечаемые на протяжении последней недели переброски легкой бронетехники и автотранспорта в северо-восточном углу "Стахановского плацдарма" в районе "Бахмутки" и объясняются проведением данных мероприятий.
Теги: Украина, Донбасс, эксперт, ЛНР, боевики, дезинформация, оккупанты
- Всем боевикам ОРДЛО в обязательном порядке поменяют украинские паспорта на «республиканские»
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя
- Маски сорваны: Украина и ОБСЕ в шоке от того, что оккупанты Донбасса творят на переговорах в Минске
- Почему в ДНР-ЛНР тупо продолжают пугать народ, а Украина затягивает Минский процесс
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе
- Кремлевские представители "выбили" из минского процесса Горбулина и Бессмертного, теперь хотят избавиться от Кучмы и Геращенко
- Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"21:32
- В Мариуполе взрывали доменную печь20:15
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле18:36
- Маршрутка в центре Мариуполя несколько метров протащила пенсионерку по асфальту16:13
- Главврач избил врача-стоматолога15:48
- На Донбассе ликвидирован еще один наемник "ДНР" с позывным "Ежик": в соцсетях показали фото боевика14:51
- Ситуация в зоне АТО: боевики 23 раза нарушали перемирие14:29
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"13:29
- Война за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский сделал громкое заявление о провале плана России на Донбассе12:21
- ВСУ вооружили современными разведывательно-дозорными машинами21:59
- Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"21:32
- “Вас ненавидят в Украине и ОРДЛО! Вы принесли войну, но Украина выстоит и будет сильной, но без вас”, - Береза в прямом эфире “уничтожил” поддержавшего агрессора Мураева и Ко. ВИДЕО21:05
- Проект закона о реинтеграции Донбасса дает Порошенко право вводить военное положение в отдельных регионах20:41
- В Мариуполе взрывали доменную печь20:15
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- В Украине начнут пересаживать почки от трупных доноров — Супрун19:22
- Современное рабство: Украина заняла высокую позицию в антирейтинге19:01
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле18:36
- Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди18:09
- Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди18:09
- 23 сентября 2017 года – новая дата конца света17:43
- Больше спорта - меньше здоровья? 17:23
- Лор-заболевания на первый взгляд безобидные. Но последствия могут быть тяжёлыми17:01
- Грустная судьба Азовского моря 16:36
- Куда идти без опыта: на какую работу может рассчитывать донецкий студент09:20
- Две столицы Донеччины глазами мариупольца08:29
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!08:08
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!07:48
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО07:27
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Официально! Пушилин в "ДНР" теперь никто, после отстранения от должности боевика Захарченко запретил его пускать на любые мероприятия в "республике"
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Чем вредна халва