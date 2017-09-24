Сколько зарабатывают украинцы в Польше

24.09.2017 20:49

Украинские «заробитчане» в Польше заплатили налогов на сумму 5 млрд злотых, что в долларовом эквиваленте составляет около 1,39 млрд.

Как показало исследование, украинцы ежемесячно зарабатывают в Польше около 2100 злотых или 15 тыс. грн, (около $580).

Рабочая неделя длится 54 часа. Среди украинцев — 57,9% рабочих-мужчин, при этом средний возраст составляет 33 года.

Обычно украинцы выполняют простую физическую работу, не требующую квалификации (70,7%). Чаще всего «заробитчан» берут на работу в домашние хозяйства (37,6%), для выполнения строительных и ремонтных работ (23,6%), в аграрный сектор (19,3%). Каждый пятый украинец в соседней стране работает в сельском хозяйстве. Как правило, это работа в небольших фермерских хозяйствах, чаще всего связанная со сбором ягод и фруктов.

Также опрос показал, что в среднем украинцы приезжают на работу в Польшу до 9 раз подряд и работают около полугода.

Следует отметить, что большая часть украинцев, которые приезжают в Польшу на заработки, это люди с высшим или средним образованием, которым приходится выполнять работу ниже своей квалификации.

Впрочем, заработная плата украинцев, которые нашли сезонную работу в Польше, остается практически неизменной с 2012 года. Между тем на низкую заработную плату жалуются 70% поляков.

Источник: hyser.com.ua