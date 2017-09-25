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Дипломат рассказал, как обхитрить Россию с миротворцами ООН на Донбассе
Экс-представитель Украины в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека Владимир Василенко заявляет о том, что есть способ обойти право вето России в Совете безопасности ООН относительно размещения миротворческой миссии на всей временно неподконтрольной Украине территории Донбасса.
Такое мнение Василенко высказал в комментарии "Обозревателю", передает facenews.
"Есть путь. Можно использовать механизм, предусмотренный резолюцией Генассамблеи ООН №377, которая была принята больше 60 лет назад", – отметил Василенко.
Он подчеркнул, что в резолюции предусмотрена возможность согласовать миротворческую операцию напрямую через Генассамблею ООН, минуя Совет безопасности ООН, в котором Россия имеет право вето.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, ООН, миротворцы
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