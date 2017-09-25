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Комаров ответил поклонникам на важный интимный вопрос
Украинский телеведущий рассказал, когда собирается жениться.
Дмитрий Комаров публично поздравил своих родителей с годовщиной свадьбы через Инстаграм: ""Сегодня у нас в семье праздник - мои дорогие мама Нина с отцом Костей 35 лет вместе!)) Как же это здорово!". Телеведущий рассказал, что было потрачено немало сил для того, чтобы выпросить у родителей их свадебное фото и потом опубликовать его в соцсети, но ему это удалось.
Один из завидных холостяков Украины поднял тему брака и семьи, интересующую многих. По мнению Комарова, он не обязан жениться тогда, когда этого просят или требуют окружающие.
"Для тех, кто сейчас начнет писать: "Дима, и вам пора жениться", отвечу. Бате на фото 33. В советские годы это было неприлично поздно для свадьбы. Маме на этом фото 27. Для СССР - тоже поздно. Родители смогли создать абсолютно счастливую семью. Не смотря на ужасающее финансовое положение в 90-е, подарить счастливое, волшебное, правильное детство троим детям, всех хорошо воспитать и выучить. Сегодня времена поменялись. "Срока годности" у людей, к счастью, нет (ну или он стал существенно дольше). Поэтому кому, когда, где, с кем и как идти под венец - только личное дело каждого. Не нужно подсказывать и вмешиваться в такие интимные дела. Лучше просто порадоваться и поздравить, когда вам придет приглашение на свадьбу))".
Не прошло и суток, как свадебное фото родителей Дмитрия Комарова оценили более 40 тысяч пользователей Инстаграма. Многие подписчики телеведущего полностью солидарны с его мнением.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, свадьба, телеведущий
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