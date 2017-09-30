В Украине создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

30.09.2017 19:06

Указ о создании Высшего суда подписал президент Петр Порошенко.

В Украине создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

Документ обнародован на сайте главы государства. В нем говорится, что новый суд будет располагаться в г.. Киев. Президент поручил правительству обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией указа.

Президент подписал указ в соответствии с подпунктом 6 пункта 161 и раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, статьи 19, пунктов 15, 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Напомним, в Верховной Раде в рамках судебной реформы продолжается процесс рассмотрения поправок к президентскому проекту закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов (№6232).

Источник: glavcom.ua