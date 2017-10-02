КОММУНАЛЬЩИКИ СНОВА ХОТЯТ РАЗОРИТЬ УКРАИНЦЕВ

02.10.2017 11:23

Теперь жители Киева должны будут платить за то, что тепловые счетчики будут охранять

Это дополнительная услуга, от которой формально можно отказаться.



Об этом массово пишут в соцсетях жители столицы.



Например, в домах Минского жилмассива разместили объявления о том, что участились случаи кражи тепловых счетчиков и катушек лифтов. Поэтому в домах будут устанавливать охранные системы, но при этом их придется оплачивать самим жильцам.



Сколько будет стоить такая услуга, пока никто не знает, но жильцы уже обвиняют власти города в том, что они снова переложили траты на людей.

Источник: http://zi.dn.ua





