На Украину надвигается сильнейший шторм

05.10.2017 22:37

В четверг и пятницу, 5-6 октября, в Украине ожидается штормовой ветер, который будет достигать скорости до критериев стихийного явления 25-30 м/с.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, 5 октября днем в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.

А вечером 5 октября и ночью 6 октября ожидается усиление скорости ветра до критериев стихийного явления 25-30 м/с.

В течение 6 октября, согласно сообщению, в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях усиление скорости ветра до 19-24 м/с, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях до 15-20 м/с.

Граждан призывают к осторожности в связи с осложнением погодных условий.