Супрун анонсировала введение в 2018 году электронных рецептов на лекарства

05.10.2017 15:50

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что со следующего года в стране введут выдачу электронных рецептов на медицинские препараты.

Как передает replyua.net, об этом высокопоставленная чиновница сообщила во время состоявшегося вчера, 4 октября, брифинга в Киеве, трансляцию которого осуществлял YouTube-канал Кабмина. «Благодаря этому можно будет в значительной мере упростить маршрут пациента, а также мы сможем более качественно наблюдать за статистикой пациентов. Врачи будут выписывать рецепты в электронном виде, которые нельзя будет ни подделать, ни потерять»,- уверена Супрун.



Также она отметила, что на первых порах нововведение будет действительным в пределах программы «Доступные лекарства», но спустя некоторое время в ведомстве хотят, чтобы электронные рецепты были распространены на всю систему здравоохранения.



Супрун ранее сообщила об успехах программы «Доступные лекарства». В частности, на своей странице в социальной сети Facebook она написала, что на протяжении шести месяцев было выписано шесть с половиной миллионов таких рецептов.