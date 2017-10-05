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Супрун анонсировала введение в 2018 году электронных рецептов на лекарства
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что со следующего года в стране введут выдачу электронных рецептов на медицинские препараты.
Как передает replyua.net, об этом высокопоставленная чиновница сообщила во время состоявшегося вчера, 4 октября, брифинга в Киеве, трансляцию которого осуществлял YouTube-канал Кабмина. «Благодаря этому можно будет в значительной мере упростить маршрут пациента, а также мы сможем более качественно наблюдать за статистикой пациентов. Врачи будут выписывать рецепты в электронном виде, которые нельзя будет ни подделать, ни потерять»,- уверена Супрун.
Также она отметила, что на первых порах нововведение будет действительным в пределах программы «Доступные лекарства», но спустя некоторое время в ведомстве хотят, чтобы электронные рецепты были распространены на всю систему здравоохранения.
Супрун ранее сообщила об успехах программы «Доступные лекарства». В частности, на своей странице в социальной сети Facebook она написала, что на протяжении шести месяцев было выписано шесть с половиной миллионов таких рецептов.
Теги: Донбасс, медицина, лекарства
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