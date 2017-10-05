Закон о Донбассе не принят, Рада закрыла заседание

05.10.2017 19:58

Парламент Украины не рассмотрел до конца проект закона о Востоке Украины. В четверг, 5 октября Верховная Рада Украины закрыла заседание, не рассмотрев до конца законопроект №7163 «Об особенностях политики государства по обеспечению суверенитета страны над временно захваченными территориями Луганской и Донецкой областей».



Как информирует replyua.net, спикер парламента Украины Андрей Парубий сообщил о закрытии заседания Верховной Рады. Кроме того он подчеркнул, что существует вероятность того, что из законопроекта об особом статусе Донбасса будут исключены пункты о соглашениях, достигнутых конфликтующими сторонами во время переговоров в Минске.



Напомним, ранее уже сообщалось, что во время заседания депутатов Верховной Рады Украины в сессионном зале парламентарии заблокировали трибуну. Вследствие инцидента спикер Рады Андрей Парубий вынужденно прекратил сессию и попросил всех удалиться на перерыв. «Немедленно остановитесь! Глав фракция я прошу зайти ко мне в кабинет». Как известно, потасовка возле трибуны украинского парламента произошла именно из-за проекта закона по Донбассу.