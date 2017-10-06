- В Украину пришла новая беда: транспорт может остановиться22:19
- На баланс ВСУ поступила модернизированная техника21:38
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Разгорается скандал из-за самоубийства АТОшника после пыток в полиции. ВИДЕО20:15
- "Ксенофобский скандал" в полиции Польши: подключились украинские дипломаты19:15
- Порошенко разъяснил подробности закона о реинтеграции Донбасса18:48
- Стало известно о космической сумме долга Ахметова перед Украиной18:30
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- Гірше, ніж війна на Донбасі: стала відомою найболючіша проблема України17:57
В Украину пришла новая беда: транспорт может остановиться
По оценкам консалтинговой группы «А-95» дефицит бензина в Украине в октябре 2017 года составит не менее 10%, пишет enkorr.
Аналитики утверждают, что нынешние поставщики смогут обеспечить только около 150 тыс. т. бензина, в то время как ежемесячная потребность украинского рынка в этот период составляет не менее 170 тыс. т.
Как сообщили изданию трейдеры, сразу два крупных производителя заявили о приостановке выполнения контрактов и отказались принимать заявки. В частности, стало известно, что «Укртатнафта» вчера сняла с продажи партии бензинов А-92 и А-95, а сегодня и вовсе заморозила контракты. А литовская «Орлен Летува» отказалась принимать заявки. Источники издания сообщили, что в октябре компания поставит не более 20 тыс. т. топлива.
Отчасти дефицит вызван ремонтами украинских НПЗ. Так, Мозырский завод, который обеспечивает до половины поставок бензина в Украине, в октябре остановили на плановый капитальный ремонт. С 23 октября до 10 ноября остановит работу еще и Шебелинский ГПЗ
Аналитики «А-95» отметили, что недостающие объемы топлива вероятнее всего будут импортированы по морю.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, бензин, транспорт
- В Украине подешевеет бензин, - Минэнерго
- Советы автолюбителям: как правильно выбрать топливо
- Як підскочать ціни на бензин у вересні
- В Киеве выявили нелегальное производство бензина из запрещенных веществ
- Цены в октябре. Рожать станет выгоднее, пить - дороже, а ездить - дешевле!
- В Україні другий тиждень підряд зростає вартість пального
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)16:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков10:55
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз10:37
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
- Астрологический прогноз с 7 по 13 октября22:38
- В Украину пришла новая беда: транспорт может остановиться22:19
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- На баланс ВСУ поступила модернизированная техника21:38
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Звезда "Игры престолов" рассказал, когда завершатся съемки финального сезона20:30
- Разгорается скандал из-за самоубийства АТОшника после пыток в полиции. ВИДЕО20:15
- Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду19:52
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Синдром старческого убожества: почему мы храним хлам19:35
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію11:24
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков