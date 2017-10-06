В Украину пришла новая беда: транспорт может остановиться

06.10.2017 22:19

По оценкам консалтинговой группы «А-95» дефицит бензина в Украине в октябре 2017 года составит не менее 10%, пишет enkorr.

Аналитики утверждают, что нынешние поставщики смогут обеспечить только около 150 тыс. т. бензина, в то время как ежемесячная потребность украинского рынка в этот период составляет не менее 170 тыс. т.

Как сообщили изданию трейдеры, сразу два крупных производителя заявили о приостановке выполнения контрактов и отказались принимать заявки. В частности, стало известно, что «Укртатнафта» вчера сняла с продажи партии бензинов А-92 и А-95, а сегодня и вовсе заморозила контракты. А литовская «Орлен Летува» отказалась принимать заявки. Источники издания сообщили, что в октябре компания поставит не более 20 тыс. т. топлива.

Отчасти дефицит вызван ремонтами украинских НПЗ. Так, Мозырский завод, который обеспечивает до половины поставок бензина в Украине, в октябре остановили на плановый капитальный ремонт. С 23 октября до 10 ноября остановит работу еще и Шебелинский ГПЗ

Аналитики «А-95» отметили, что недостающие объемы топлива вероятнее всего будут импортированы по морю.

Источник: https://from-ua.com