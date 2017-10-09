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МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЦЕВ ОРУЖИЕМ ЗАДЕРЖАЛА СБУ

09.10.2017 19:15
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЦЕВ ОРУЖИЕМ ЗАДЕРЖАЛА СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией установили и задержали пятерых граждан Украины, причастных к организации незаконной реализации оружия и боеприпасов, — сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники наладили разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия представителям криминалитета по всей территории Украины. 

В частности, во время одновременных обысков по месту жительства и временного пребывания членов группировки на территории Киевской и Запорожской областей оперативники спецслужбы изъяли ручной пулемет Калашникова, четыре автомата АКМС и АКС, двенадцать пистолетов различных марок, в том числе револьверы, два пистолета-пулемета, гранату РГД-5, карабин, глушитель, более 700 патронов различного калибра и большое количество составных частей к огнестрельному оружию.

В рамках уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины злоумышленники задержаны. Продолжаются следственно-оперативные действия.

«В Киеве сотрудники СБУ также задержали местного жителя, который наладил подпольное изготовление и переоснащение оружия. Оперативники изъяли у него два нарезных карабина и три тысячи патронов, более двадцать трех тысяч капсул к патронам, почти тридцать килограммов пороха и специальное орудие для их изготовления», — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства по ст. 263, ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, торговля, оружие, СБУ
 
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