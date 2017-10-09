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Представительство ЕС просит Украину не зацикливаться на таможенном союзе
В Европейском Союзе рассматривают возможность заключения таможенного союза с Украиной, но пока не считают эту идею полезной.
Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на запрос "Европейской правды".
"Мы рассматриваем таможенный союз с Украиной как долгосрочный вариант, но это не делает его мобилизующим фактором в краткосрочной перспективе. Переход к таможенному союзу на данном этапе будет отвлекать значительные усилия, которые необходимы для достижения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - говорится в ответе.
"Следует напомнить, что мы недавно заключили Соглашение об ассоциации/углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, которое все еще требует выполнения большого количества задач... Скорость реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли зависит от украинской стороны, которая в настоящее время должна сосредоточиться на этой задаче, одновременно продолжая углублять наши торговые отношения и делать их более эффективными и беспрепятственными", - уточняют в представительстве.
Напомним, в начале сентября президент Петр Порошенко объявил в Верховной раде о путях дальнейшей интеграции с Европейским Союзом. Одной из ключевых задач президент назвал создание таможенного союза с ЕС. Впоследствии президент объявил, что официально направил это предложение ЕС.
Это означает, что страны, которые заключили таможенный союз, имеют одинаковые таможенные ставки для всех третьих государств и (теоретически) полностью открывают свои рынки друг другу. Сейчас у ЕС действует таможенный союз только с Турцией.
Подробнее об этой инициативе читайте в статье: "Новая ступень или евроинтеграционный тупик: нужен ли Украине таможенный союз с ЕС".
Источник https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Таможенный союз
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