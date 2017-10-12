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В Украине появятся «черные списки» футбольных фанатов

12.10.2017 11:53
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В Украине появятся «черные списки» футбольных фанатов

В Украине появятся "черные списки" футбольных болельщиков. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил парламентарий от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко, передает Гордон.

"Сейчас ФФУ (Федерация футбола Украины. – "ГОРДОН") переходит на продажу именных билетов. Будут "черные списки" тех людей, которые приходят на футбол не смотреть и наслаждаться футболом, а драться. Такие люди просто не будут попадать на стадионы. Другого наказания, лучшего, для них не придумать. Они просто будут лишены возможности наблюдать за игрой своей команды. Или соблюдайте правила приличия и требования, которые есть у ФФУ, или вы не будете попадать на стадион", – заявил нардеп.

Геращенко отметил, что подобные списки уже применяли в отношении иностранных болельщиков, в матчах с Турцией и Хорватией, когда были заранее получены данные потенциально опасных фанов.

"Они просто не были бы допущены в Украину. Для чего? Конечный итог для нас – это безопасность на стадионах. Мы не можем себе позволить, чтобы Украина была в числе тех стран, в которых занимаются беспределом на стадионах", – пояснил он.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, футбол, фанат
 
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