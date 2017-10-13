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Осень покажет украинцам свое истинное лицо: свежий прогноз

13.10.2017 10:32
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Осень покажет украинцам свое истинное лицо: свежий прогноз

Согласно данным Погода УНИАН, 13 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +21°.

На востоке пройдут дожди, температура днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +13°. В центре практически без осадков, температура до +17°.

Согласно народному прогнозу, 13 октября — Григория и Михаила. Снега нет — зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, погода, осень
 
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