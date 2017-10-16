Главная / Новости / Украина / ГРОЙСМАН РАЗВЕЯЛ МИФ О ТОМ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕН И УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ СВЯЗАНЫ
Последние новости раздела
- Летальное оружие для Украины: в США сообщили хорошую новость16:00
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- Активист рассказал о подготовке в Киеве мощной провокации с целью разжечь закарпатский сепаратизм15:10
- ГРОЙСМАН РАЗВЕЯЛ МИФ О ТОМ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕН И УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ СВЯЗАНЫ14:57
- Ярош пояснив, як «Правий сектор» вербував російського актора Пашиніна в АТО14:23
- Лавров: Украина первая "напала" на Донбасс14:05
- КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН13:31
- Киевские копы сломали руку женщине13:15
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Схвильована Джамала звернулася до українців12:45
ГРОЙСМАН РАЗВЕЯЛ МИФ О ТОМ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕН И УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ СВЯЗАНЫ
16.10.2017 14:57
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что не видит, почему рост цен и увеличение пенсий могут быть как-то связаны – так заявила пресс-служба Кабинета министров Украины.
Рост цен вызван несколькими факторами: неурожаем некоторых сегментов продовольствия (читайте также Повысят ли цены на подсолнечное масло) и уменьшение численности свиней из-за болезни (читайте также Гройсман объяснил почему возрастают цены и когда подешевеет мясо).
Владимир Гройсман особо подчеркивает тот факт, что он не видит причины повышения цен в увеличении пенсий.
Автор статьи: Ольга Милько, Внештатный корреспондент
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, Гройсман
Читайте также:
- Украинцев будут вынуждать выходить на пенсию позже
- Уряд знову підвищить зарплати і пенсії
- В Україні збільшать страховий стаж для виходу на пенсію
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- Янукович обещает инвалидам-чернобыльцам денег в следующем году
- Розенко назвал условие для "счастливого пенсионного будущего" украинцев
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН13:31
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- Летальное оружие для Украины: в США сообщили хорошую новость16:00
- Похоронили заживо: женщина 7 лет страдает от собственной "смерти"15:45
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- Активист рассказал о подготовке в Киеве мощной провокации с целью разжечь закарпатский сепаратизм15:10
- ГРОЙСМАН РАЗВЕЯЛ МИФ О ТОМ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕН И УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ СВЯЗАНЫ14:57
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Ярош пояснив, як «Правий сектор» вербував російського актора Пашиніна в АТО14:23
- Лавров: Украина первая "напала" на Донбасс14:05
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- Московский суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ13:40
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти08:24
- Седина является признаком крепкого здоровья07:58
- Как научиться вставать в пять утра: 10 золотых правил07:33
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- В Донецке арестовали «главу» Ленинского района