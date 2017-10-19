На украинских СТО ожидается аншлаг: в страну завезли партию некачественного автогаза

19.10.2017 17:30

У киевских водителей начали массово выходить из строя ГБО. Пока что рост количества обращений на станции техобслуживания зафиксировали только столичные ремонтники. Но не исключают они и аналогичные случаи в других городах, поскольку причиной поломок в большинстве случаев оказывается некачественный автогаз, пишет ubr.ua.

«Случаи заправок некачественным газом действительно участились за последние два-три месяца. И если раньше жалоб на газ пропан в среднем было 3 в месяц, то сейчас прогресс до 8 в месяц в пределах только нашего сервиса», — рассказал UBR.ua администратор сервиса «Мускат-Авто» Евгений Петренко.

По словам автомастеров, случаи поломок участились пропорционально ухудшению качества газа.

И хоть мотор выйти из строя из-за этого вряд ли сможет, отдельные компоненты ГБО — очень даже. Все зависит от количества газа разовой заправки: если просто дозаправить баллон, то возможно «пронесет», а если «задуть» полный бак, то, скорее всего, проблем уже не избежать.

Поскольку страдают, в первую очередь, газовые форсунки, говорят мастера, следовательно, стоимость их замены обойдется от 1000 грн и выше в зависимости от модели и количества форсунок.

«Так же возможна чистка форсунок без замены, но как показывает практика — это малоэффективно», — отметил Петренко.

Примечательно, что пеняют водители далеко не на «околозаборные» заправки, а на больших сетевиков, обвиняя их в продаже некачественного топлива.

И даже если водитель до этого всегда заправлялся качественным топливом, достаточно заправиться один раз этой «бодягой», чтобы вывести из строя газовую установку.

«Это может быть в случае попадания воды или неиспаряемого остатка (жидкий остаток)», — отметил UBR.ua и.о. завлабораторией компании «Параллель» Алексей Павловский.

При этом эксперты отмечают, что далеко не факт, что плохое горючее реализуют только на больших заправках — у сетевиков и маленьких заправок газ, как правило, одинакового качества.

«Все сети, как брендовые, так и не брендовые, торгуют примерно одним и тем же продуктом. Безусловно, на рынке встречаются случаи поставки некачественного топлива. В частности, газ может быть «водянистым» или с примесями других фракций. Это вопрос к производству газа — значит его плохо очистили и осушили», — заметил в беседе с UBR.ua эксперт рынка нефтепродуктов, член наблюдательного совета «Интегрум Венчурс» Александр Киримов.

По внешнему виду определить качество автогаза невозможно. Поскольку его нельзя увидеть естественным способом как, например, бензин или дизель. Ничего не проверить без специального оборудования (продукт находится под давлением и относится к группе опасных веществ).

«Качество газа определяется только лабораторным способом в специализированных лабораториях. Смотреть надо на сертификат в уголке потребителя: если его нет — не заправляйтесь на такой АЗС, если он есть — хорошо (смотрите заключение о соответствии государственным нормам)», — подметила в беседе с UBR.ua руководитель отдела PR сети АЗС KLO Анна Самойленко.

Также, все АЗС должны размещать в открытом доступе сертификаты качества на продаваемое топливо, в том числе и на газ.

«Клиент может убедиться в качестве топлива только по документам, например, сертификатам соответствия и паспортам качества», — заметил Алексей Павловский.

И хоть особо сильных перекосов на рынке автогаза в пользу некачественного нефтепродукта эксперты не отмечают, на рынке всегда присутствует доля левого нефтепродукта, объем которой зависит от ситуации на нефтерынке.

«При появлении дефицита доля некачественного нефтепродукта обычно возрастает», — добавил Павловский.

Нужно учитывать и то, что в последние три года в стране наблюдается бум по установке ГБО на автомобили. При этом, пик пришелся на 2016 год. Поэтому, сейчас и стало так много случаев выявления поломок.

«По моему мнению, в 2017 году мы видим накопленный отложенный спрос на ТО газобалонного оборудования», — говорит Александр Киримов.

Источник: https://from-ua.com