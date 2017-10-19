- На украинских СТО ожидается аншлаг: в страну завезли партию некачественного автогаза17:30
- Ради медицинской реформы в Украине изменили Бюджетный кодекс17:15
- Погибли 2317 украинцев, Раду просят о немедленной реакции16:58
- Тепла уже не будет: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине16:45
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов16:30
- Врачи станут получать больше, государство заплатит за пациентов: подробности медреформы16:17
- Кернес пообещал помощь всем пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Харькове16:00
- Киевский суд отобрал у Ахметова "Укртелеком"15:55
- Поки живі діти: до Києва повернулася смертельна забава 90-х15:46
- Автомобиль просто сносил людей: очевидцы ДТП сообщили подробности15:30
На украинских СТО ожидается аншлаг: в страну завезли партию некачественного автогаза
У киевских водителей начали массово выходить из строя ГБО. Пока что рост количества обращений на станции техобслуживания зафиксировали только столичные ремонтники. Но не исключают они и аналогичные случаи в других городах, поскольку причиной поломок в большинстве случаев оказывается некачественный автогаз, пишет ubr.ua.
«Случаи заправок некачественным газом действительно участились за последние два-три месяца. И если раньше жалоб на газ пропан в среднем было 3 в месяц, то сейчас прогресс до 8 в месяц в пределах только нашего сервиса», — рассказал UBR.ua администратор сервиса «Мускат-Авто» Евгений Петренко.
По словам автомастеров, случаи поломок участились пропорционально ухудшению качества газа.
И хоть мотор выйти из строя из-за этого вряд ли сможет, отдельные компоненты ГБО — очень даже. Все зависит от количества газа разовой заправки: если просто дозаправить баллон, то возможно «пронесет», а если «задуть» полный бак, то, скорее всего, проблем уже не избежать.
Поскольку страдают, в первую очередь, газовые форсунки, говорят мастера, следовательно, стоимость их замены обойдется от 1000 грн и выше в зависимости от модели и количества форсунок.
«Так же возможна чистка форсунок без замены, но как показывает практика — это малоэффективно», — отметил Петренко.
Примечательно, что пеняют водители далеко не на «околозаборные» заправки, а на больших сетевиков, обвиняя их в продаже некачественного топлива.
И даже если водитель до этого всегда заправлялся качественным топливом, достаточно заправиться один раз этой «бодягой», чтобы вывести из строя газовую установку.
«Это может быть в случае попадания воды или неиспаряемого остатка (жидкий остаток)», — отметил UBR.ua и.о. завлабораторией компании «Параллель» Алексей Павловский.
При этом эксперты отмечают, что далеко не факт, что плохое горючее реализуют только на больших заправках — у сетевиков и маленьких заправок газ, как правило, одинакового качества.
«Все сети, как брендовые, так и не брендовые, торгуют примерно одним и тем же продуктом. Безусловно, на рынке встречаются случаи поставки некачественного топлива. В частности, газ может быть «водянистым» или с примесями других фракций. Это вопрос к производству газа — значит его плохо очистили и осушили», — заметил в беседе с UBR.ua эксперт рынка нефтепродуктов, член наблюдательного совета «Интегрум Венчурс» Александр Киримов.
По внешнему виду определить качество автогаза невозможно. Поскольку его нельзя увидеть естественным способом как, например, бензин или дизель. Ничего не проверить без специального оборудования (продукт находится под давлением и относится к группе опасных веществ).
«Качество газа определяется только лабораторным способом в специализированных лабораториях. Смотреть надо на сертификат в уголке потребителя: если его нет — не заправляйтесь на такой АЗС, если он есть — хорошо (смотрите заключение о соответствии государственным нормам)», — подметила в беседе с UBR.ua руководитель отдела PR сети АЗС KLO Анна Самойленко.
Также, все АЗС должны размещать в открытом доступе сертификаты качества на продаваемое топливо, в том числе и на газ.
«Клиент может убедиться в качестве топлива только по документам, например, сертификатам соответствия и паспортам качества», — заметил Алексей Павловский.
И хоть особо сильных перекосов на рынке автогаза в пользу некачественного нефтепродукта эксперты не отмечают, на рынке всегда присутствует доля левого нефтепродукта, объем которой зависит от ситуации на нефтерынке.
«При появлении дефицита доля некачественного нефтепродукта обычно возрастает», — добавил Павловский.
Нужно учитывать и то, что в последние три года в стране наблюдается бум по установке ГБО на автомобили. При этом, пик пришелся на 2016 год. Поэтому, сейчас и стало так много случаев выявления поломок.
«По моему мнению, в 2017 году мы видим накопленный отложенный спрос на ТО газобалонного оборудования», — говорит Александр Киримов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, газ, СТО, автомобиль
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу13:51
- На украинских СТО ожидается аншлаг: в страну завезли партию некачественного автогаза17:30
- Ради медицинской реформы в Украине изменили Бюджетный кодекс17:15
- Погибли 2317 украинцев, Раду просят о немедленной реакции16:58
- Тепла уже не будет: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине16:45
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов16:30
- Врачи станут получать больше, государство заплатит за пациентов: подробности медреформы16:17
- Кернес пообещал помощь всем пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Харькове16:00
- Киевский суд отобрал у Ахметова "Укртелеком"15:55
- Поки живі діти: до Києва повернулася смертельна забава 90-х15:46
- Группа «Ленинград» выпустила сатирический «предвыборный» клип (ВИДЕО)15:35
- 4 способи скоро та ефективно побороти целюліт14:12
- Забудьте о старых обидах10:00
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
- Як покращити ріст волосся: корисні поради08:04
- Почему те, кто рано встает, в разы здоровее07:05
- Начались испытания универсальной вакцины от гриппа22:03
- Десять дверей, которые открывают путь к счастью20:53
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля