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Новые правила приема в вузы: чего ожидать абитуриентам в 2018 году
Министерство образования утвердило условия приема в высшие учебные заведения Украины в 2018 году. Соответствующий приказ 13 октября подписала глава ведомства Лилия Гриневич, сообщила "Освіта.ua", передает Гордон.
В 2018 году регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка в них необходимых документов начнется 2 июля и закончится 25 июля. Прием заявлений и документов начнется 12 июля.
Отмечается, что лица, которые будут поступать в вузы на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подавать заявления до 20 июля. Абитуриенты, которые будут поступать только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания, – до 26 июля.
Творческие конкурсы будут проводиться в несколько сессий с 14 по 26 июля; вступительные экзамены – с 21 по 26 июля; собеседования – с 21 по 23 июля включительно. Рейтинговый список поступающих сформируют и обнародуют 1 августа.
Одной из новаций вступительной кампании 2018 года станет сокращение с девяти до семи количества заявлений, которые могут подать абитуриенты на бюджетную форму обучения. Документы разрешили подавать не более чем по четырем специальностям.
Подача заявок на обучение по контракту не ограничивается.
Вузы будут принимать сертификаты ВНО 2016-го, 2017-го и 2018-го годов, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам.
В сентябре Минобразования назвало наиболее и наименее популярные специальности у абитуриентов в этом году.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ВУЗ, абитуриент
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