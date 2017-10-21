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Найденный археологами в Крыму старинный каменный мост – объект культурного наследия
Государственный комитет по охране культурного наследия Крыма внёс обнаруженный в зоне строительства трассы «Таврида» каменный мост в список выявленных объектов культурного наследия. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил заведующий отделом государственного учёта объектов культурного наследия Госкомитета Андрей Филатов, передаёт информагентство «Крыминформ».
«Комитет принял решение о внесении его в перечень выявленных объектов. Установлены границы и определён режим использования территории, на которой он находится», – сообщил Филатов и отметил, что на территории объекта запрещено делать что-либо, не связанное с охраной объекта.
По словам чиновника, обнаруженный археологами мост является уникальным инженерным сооружением.
«Даже строители обомлели, когда нашли этот мост, и, вроде бы, достигнуто понимание, что этот объект надо оставить и не трогать. Думаю, что в ближайшие дни всё окончательно прояснится, – сказал Филатов. – Объект уникальный. То, что мы его поставим на учёт – это однозначно». По его словам, теперь предстоит работа по приданию мосту статуса объекта культурного наследия и внесению его в соответствующий реестр. Для этого необходимо подготовить ряд документов, которые должны пройти несколько стадий рассмотрения.
«Когда будет подготовлена историко-культурная экспертиза, рассмотрены эти документы на научно-методическом совете при Госкомитете по охране культурного наследия, тогда и будет принято решение о внесении его в единый государственный реестр и придании ему статуса, например, объекта культурного наследия регионального значения. После этого соответствующее постановление должен будет принять Совета министров Крыма», – приводит слова Филатова информагентство.
Источник: kafanews.com
Теги: Донбасс, Крым, археология, мост
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