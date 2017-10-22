Харківську «мажорку» Зайцеву вже почали «відмазувати»

22.10.2017 11:50

Частину вини у загибелі п'ятьох людей намагаються перекласти на водія Volkswagen.

За словами прокурора на засіданні суду в Харкові, водій Volkswagen Touareg створив небезпеку для Олени Зайцевої, яка на своєму позашляховику Lexus влетіла в натовп людей, передає «112 Україна».

У прокуратурі заявили, що водій Volkswagen Touareg частково виїхав на перехрестя, чим створив аварійну ситуацію. Необережні дії Зайцевої у прокуратурі пов’язали з невеликим досвідом кермування, який не дозволив їй, попри обмежену видимість, але достатній час на реакцію, вжити заходи, щоб об’їхати Volkswagen.

Прокурор вважає, що Зайцева мала в цій ситуації з урахуванням зміни сигналів світлофора вжити заходів у вигляді гальмування. Але вона посигналила і прийняла рішення маневрувати вправо, що й призвело до трагедії.

Источник: u-news.com.ua