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Харківську «мажорку» Зайцеву вже почали «відмазувати»
Частину вини у загибелі п'ятьох людей намагаються перекласти на водія Volkswagen.
За словами прокурора на засіданні суду в Харкові, водій Volkswagen Touareg створив небезпеку для Олени Зайцевої, яка на своєму позашляховику Lexus влетіла в натовп людей, передає «112 Україна».
У прокуратурі заявили, що водій Volkswagen Touareg частково виїхав на перехрестя, чим створив аварійну ситуацію. Необережні дії Зайцевої у прокуратурі пов’язали з невеликим досвідом кермування, який не дозволив їй, попри обмежену видимість, але достатній час на реакцію, вжити заходи, щоб об’їхати Volkswagen.
Прокурор вважає, що Зайцева мала в цій ситуації з урахуванням зміни сигналів світлофора вжити заходів у вигляді гальмування. Але вона посигналила і прийняла рішення маневрувати вправо, що й призвело до трагедії.
Источник: u-news.com.ua
Теги: Донбасс, Харьков, водитель, ДТП
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