Доставайте пуховики: синоптики дали прогноз на неделю

23.10.2017 14:09

В ближайшие дни в Украине ожидается резкое похолодание, во многих регионах пройдут дожди. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в некоторых регионах возможны заморозки в утренние часы, однако днем сохранится плюсовая температура.



В Киеве сегодня днем воздух прогреется до 12-14 градусов, синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными дождями. А вот на Закарпатье сегодня обещают сильнейшие ливни, о чем предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В целом, холодная и пасмурная погода продержится в Украине до четверга. К примеру, в столице завтра будет всего 11 градусов тепла, а в среду, 25 октября, и вовсе похолодает до 9 градусов, а в ночные часы будет около +5 градусов.



В четверг, 26 октября, синоптики прогнозируют резкое потепление в Киеве – днем будет до +19. В пятницу и субботу ожидается облачная погода в столице, днем воздух будет прогреваться до 16 градусов, а вот в воскресенье в столицу придет очередная порция холодного воздуха.