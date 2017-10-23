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К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПЕРЕВОД ЧАСОВ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

23.10.2017 16:10
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К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПЕРЕВОД ЧАСОВ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

В ночь с 29 на 30 октября в 4 часа утра всем жителям Украины нужно будет перевести время на час назад. И именно в ночь с субботы на воскресенье украинцы смогут поспать на час дольше.

Осень и так нас мало радует солнечными и теплыми деньками, а тут еще и перевод времени.

Ученые выяснили, что в группе риска находятся те, у кого есть склонность к депрессии и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

При переводе часов, сон – лучшее лекарство для организма. Специалисты советуют уже 24-25 числа ложиться раньше спать, хотя бы на 15-20 минут. Также не рекомендуется пить кофе во второй половине дня.

А питательный завтрак и утренняя прогулка, помогут не только адаптироваться, но и окажут положительное влияние на вашу иммунную систему.



Автор статьи: Ольга Милько, внештатный корреспондент
http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, перевод стрелок
 
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