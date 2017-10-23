Последние новости раздела
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПЕРЕВОД ЧАСОВ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ16:10
- В Минздраве рассказали, как оформить договор с личным врачом15:16
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер15:00
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- Зустрічі з Порошенком і Сурковим: чого варто очікувати від спецпредставника Волкера14:25
- Доставайте пуховики: синоптики дали прогноз на неделю14:09
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО13:45
- Трагедия в Харькове: дело может перевернуться с ног на голову13:30
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПЕРЕВОД ЧАСОВ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
23.10.2017 16:10
В ночь с 29 на 30 октября в 4 часа утра всем жителям Украины нужно будет перевести время на час назад. И именно в ночь с субботы на воскресенье украинцы смогут поспать на час дольше.
Осень и так нас мало радует солнечными и теплыми деньками, а тут еще и перевод времени.
Ученые выяснили, что в группе риска находятся те, у кого есть склонность к депрессии и проблемы с сердечно-сосудистой системой.
При переводе часов, сон – лучшее лекарство для организма. Специалисты советуют уже 24-25 числа ложиться раньше спать, хотя бы на 15-20 минут. Также не рекомендуется пить кофе во второй половине дня.
А питательный завтрак и утренняя прогулка, помогут не только адаптироваться, но и окажут положительное влияние на вашу иммунную систему.
Автор статьи: Ольга Милько, внештатный корреспондент
Теги: Донбасс, перевод стрелок
Читайте также:
- Попытка переворота в Турции: готовятся масштабные аресты
- Пока главарь Плотницкий в отъезде, в "ЛНР" начался "государственный переворот"
- В ДНР появилась своя хунта: руководство перешло к людям Стрелка
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- "Надеюсь, что он недолго пробегает", — Невзоров о Плотницком
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки07:12
- Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті19:50
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка17:00
- "Украл телефон у тещи, занял денег у соседей и пропал", - Сеть поразил случай белорусского наемника "ДНР": после Донбасса обворовал семью друга в России и сбежал 14:50
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПЕРЕВОД ЧАСОВ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ16:10
- Мир сошел с ума: Лондон пытается угодить трансгендерам15:48
- На радио "Эхо Москвы" неизвестный ранил ножом ведущую15:30
- В Минздраве рассказали, как оформить договор с личным врачом15:16
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер15:00
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- Зустрічі з Порошенком і Сурковим: чого варто очікувати від спецпредставника Волкера14:25
- Доставайте пуховики: синоптики дали прогноз на неделю14:09
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В Хмельницком запретили «Анну Каренину»13:55
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод07:20
- Чому шкідливо багато спати?07:00
- Правда и мифы о здоровом питании22:15
- Какие ошибки мы совершаем во время принятия душа21:30
- Как побороть усталость без лекарств20:50
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы