Зимой полк С-400 Триумф заступит на боевое дежурство в Севастополе, заявили в Минобороны РФ.

24.10.2017 14:34

Зимой полк С-400 Триумф заступит на боевое дежурство в Севастополе, заявили в Минобороны РФ. В феврале 2018 года полк зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф заступит на боевое дежурство в Севастополе. Об этом сообщил российский генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, передает korrespondent.net с ссылкой на ТАСС.

"В Севастополе началось перевооружение зенитного ракетного полка С-300ПМ на новую систему ПВО С-400. Сейчас боевые расчеты принимают технику, потом запланированы контрольные стрельбы", - рассказал Севостьянов.

Как отмечается, в 2018 году зенитный ракетный полк в Феодосии получит дивизион С-400 и системы ПВО малой дальности Панцирь-С.

Зенитный ракетный комплекс ПВО-ПРО С-400 Триумф предназначен для нейтрализации любых средств воздушного нападения в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей сфера действия системы расширяется до 600 километров.

Напомним, на территории аннексированного Крыма находятся 22,9 тысяч военнослужащих России и 30 танков.