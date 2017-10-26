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ЕС обратился к России из-за ситуации в Крыму

26.10.2017 17:30
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ЕС обратился к России из-за ситуации в Крыму

Москве напомнили, что Запад не признает аннексию и российские законы на полуострове

Европейский Союз призвал Россию отменить запрет на Меджлис в оккупированном Крыму, а также освободить всех политзаключенных.

Об этом говорится в заявлении спикера ЕС, передает 112.ua.

Как говорится в заявлении, в ЕС напомнили России, что не признают аннексию и российские законы на полуострове.

"Европейский Союз призывает Россию изменить свое решение о запрете деятельности крымскотатарского органа самоуправления – Меджлиса, а также не нарушать права крымских татар, в частности право на собрания и свободу мысли и слова. Все граждане Украины, которых незаконно удерживают на территории Крымского полуострова и России, должны быть немедленно освобождены", – заявляют в Евросоюзе.

Напомним, в сентябре прошлого года Верховный суд России окончательно запретил Меджлис в оккупированном Крыму. Минюст РФ включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявляли, что применение к "антиэкстремистского" законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.

В МИД Украины потребовали от России отменить "юридически ничтожное репрессивное решение" о запрете Меджлиса.

В свою очередь в Европейском Союзе назвали запрет крымскотатарского Меджлиса наступлением на права крымских татар в целом и призвали немедленно обеспечить полное соответствие международным стандартам в сфере прав человека.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Крым
 
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