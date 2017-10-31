Последние новости раздела
- Украинские десантники будут носить НАТОвские береты09:29
- Украина лишилась героини: под Киевом расстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа09:10
- Вооруженные силы теперь смогут отбить любую атаку вражеских войск: Лысенко рассказал о новом сверхмощном оружии для украинских военных08:49
- Блогер: Боевики ОРДЛО несут большие потери07:49
- Волкер четко указал место "Л/ДНР" в переговорном процессе по Донбассу: "так называемым "республикам" тут не место"07:29
- Богомолец предупреждает: медреформа оставит врачей со старыми зарплатами22:20
- Стало известно, почему Настя Каменских и Потап не будут больше выступать вместе21:56
- Суд виніс рішення у справі Шуфрича21:38
- Експерт пояснила про що свідчать результати виборів ОТГ21:19
- Кто будет лечить украинцев? Минздрав по пунктам объяснил, что делать20:57
Украинские десантники будут носить НАТОвские береты
31.10.2017 09:29
Вместо традиционных голубых беретов украинские военнослужащие Воздушно-десантных войск начнут носить темно-бордовые головные уборы. Изменения коснутся также и беретного знака.
Об этом Высокомобильные десантные войска ВСУ сообщили на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.
"Из уважения к доблестям украинских десантников во время нынешней российско-украинской войны им предлагается использовать берет как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражка, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, форма, десантники, ВСУ
Читайте также:
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- Канада не будет мириться с агрессией России
- Украинцев могут позвать на референдум
- НАТО для Украины: спасение и опасения
- Идея вступления Украины в НАТО может привести к обострению ситуации на Донбассе
- Вооруженные Силы Украины вошли в ТОП-30 по боевой мощи
- В "ДНР" бьют тревогу из-за уроков боевого гопака в школах08:31
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе19:36
- Патрульные задержали жителя Мариуполя, который угрожал задушить жену и 7-летнего ребенка18:07
- В Славянск привезли гуманитарную помощь от жителей Западной Украины16:37
- Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие14:50
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс13:47
- Журналист: «Ликвидации Плотницкого и Захарченко можно ожидать в любой момент»10:27
- В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ21:50
- На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом21:30
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- Украинские десантники будут носить НАТОвские береты09:29
- Украина лишилась героини: под Киевом расстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа09:10
- Вооруженные силы теперь смогут отбить любую атаку вражеских войск: Лысенко рассказал о новом сверхмощном оружии для украинских военных08:49
- В "ДНР" бьют тревогу из-за уроков боевого гопака в школах08:31
- "В Луганске начиналось именно так": блогер жестко высказался о продажных "активистах" под Киевом08:10
- Блогер: Боевики ОРДЛО несут большие потери07:49
- Волкер четко указал место "Л/ДНР" в переговорном процессе по Донбассу: "так называемым "республикам" тут не место"07:29
- Ученые показали сенсационные доказательства существования внеземной жизни22:41
- Богомолец предупреждает: медреформа оставит врачей со старыми зарплатами22:20
- Стало известно, почему Настя Каменских и Потап не будут больше выступать вместе21:56
- "В Луганске начиналось именно так": блогер жестко высказался о продажных "активистах" под Киевом08:10
- 11 симптомів, які вказують на хвороби серця17:31
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Сумасшедший штрафной опозорил Динамо в матче против Карпат12:10
- Чому варто пити каву лише з цукром?09:29
- О влиянии сотовых телефонов на мозг08:55
- «Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками08:05
- Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов07:55
- Как работают «гормоны счастья»07:10
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров"
- В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе