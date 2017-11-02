Срочно: полиция Киева пошла на экстренный шаг, каждый под угрозой

02.11.2017 13:45

Чтобы предотвратить возможное повторение терактов в Киеве и области, полиция перешла на усиленный режим работы

Об этом заявил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

«Усиленный вариант несения службы вводится в связи с осложнением оперативной обстановки в Киеве и области, в частности произошедшими тяжкими и особо тяжкими преступлениями с использованием оружия и взрывчатки», — отметил он.

По словам Тракало, речь идет о покушении на парламентария от фракции «Радикальной партии» Игоря Мосийчук, а также об убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева.

«Профилактические мероприятия вводятся с целью противостоять преступности, деятельности ОПГ, а также обнаружения и изъятия незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки», — подчеркнул он.

Тракало уточнил, что с этой целью будет увеличено количество нарядов полиции, которые вместе с кинологическими отрядами будут «отрабатывать» автобаны, железнодорожные пути, автовокзалы, аэропорты и другие места массового скопления украинцев.

«Сотрудники полиции могут просить предъявить документы с целью идентификации личности и проводить поверхностный досмотр вещей и транспортных средств», — отметил он.

Напомним, общественный активист, участница Революции Достоинства и АТО Амина Окуева была убитавечером 30 октября на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Авто, в котором она ехала с Адамом Осмаевым, был обстрелян из кустов неизвестными.

Источник: Politeka