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Срочно: полиция Киева пошла на экстренный шаг, каждый под угрозой
Чтобы предотвратить возможное повторение терактов в Киеве и области, полиция перешла на усиленный режим работы
Об этом заявил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
«Усиленный вариант несения службы вводится в связи с осложнением оперативной обстановки в Киеве и области, в частности произошедшими тяжкими и особо тяжкими преступлениями с использованием оружия и взрывчатки», — отметил он.
По словам Тракало, речь идет о покушении на парламентария от фракции «Радикальной партии» Игоря Мосийчук, а также об убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева.
«Профилактические мероприятия вводятся с целью противостоять преступности, деятельности ОПГ, а также обнаружения и изъятия незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки», — подчеркнул он.
Тракало уточнил, что с этой целью будет увеличено количество нарядов полиции, которые вместе с кинологическими отрядами будут «отрабатывать» автобаны, железнодорожные пути, автовокзалы, аэропорты и другие места массового скопления украинцев.
«Сотрудники полиции могут просить предъявить документы с целью идентификации личности и проводить поверхностный досмотр вещей и транспортных средств», — отметил он.
Напомним, общественный активист, участница Революции Достоинства и АТО Амина Окуева была убитавечером 30 октября на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Авто, в котором она ехала с Адамом Осмаевым, был обстрелян из кустов неизвестными.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, полиция
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