Гройсман рассказал, «какие двери откроет» закон о приватизации в Украине

06.11.2017 20:30

В ближайшие недели парламент Украины должен поддержать проект закона о приватизации в Украине, что позволит продать прозрачно около одной тысячи государственных предприятий в стране, о чем в своем «Фейсбуке» написал глава правительства Владимир Гройсман, передает replyua.net.



В сообщении главы Кабмина Украины говорится: «Я рассчитываю на совместную поддержку народных депутатов и фракций в ближайшие четырнадцать дней. В первую очередь, есть возможность принять важнейший проект закона о приватизации». Также Гройсман пояснил, что большая часть предприятий в нашей стране являются убыточными. По его словам, только за 2016 год из 100 крупнейших государственных предприятий 89 дали убыток в сумме 9,5 миллиарда гривен. Он отметил: «Можно понять, что в карманах чиновников каждую минуту исчезало порядка трех средних зарплат гражданина Украины».



Глава Кабмина также написал: «Мы сможем передать более эффективному собственнику около тысячи государственных предприятий, и все благодаря прозрачной процедуре продажи. Стратегический инвестор сможет усовершенствовать производство и предоставить украинцам дополнительные рабочие места».